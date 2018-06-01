Максим Траньков: "С Морозовым и Тарасовой договорились на один сезон"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, как принял предложение стать тренером спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов после того, как работавшая с ними Нина Мозер объявила о желании сделать перерыв в карьере.

- Ребята волею обстоятельств остались без постоянного тренера на льду, потому что Нина Михайловна взяла паузу, надеюсь, небольшую, - сказал Траньков. - И они обратились ко мне с просьбой помочь, подхватить их в этот трудный момент. Я долго думал, взвешивал все за и против, ведь три года я жил совсем другой жизнью, многого в ней добился. И возвращаться в фигурное катание было сложно. Но решение принято, будем работать.

- О чем вы договорились с ребятами?

- Я тренер, который работает с ними ежедневно. Попытаюсь улучшить их и без того высокие результаты. Для меня это, прежде всего, большая ответственность. Тренер я неопытный, да и вообще не тренер на данный момент. Поэтому мы договорились, что попробуем поработать ближайший сезон. И если у меня не получится, или что-то не понравится ребятам, у них будет еще три года, чтобы найти себе наставника для выступления на Олимпийских играх. (Антон БАБОШИН)