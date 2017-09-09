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16:49 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая покинула арену "Шайба" в Сочи, не став общаться с прессой


 
9 февраля 2014 года. Сочи. Олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия ЛИПНИЦКАЯ.Девочка в красном пальто. Конец сюжета

 

Чемпионка олимпийских командных соревнований 2014 года россиянка Юлия Липницкая, сообщившая руководителям Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры, покинула арену "Шайба" в Сочи, не став общаться с прессой, информирует "Р-Спорт".

Встреча Липницкой с руководством ФФККР состоялась на арене "Шайба" в Сочи, где в субботу проходит первый день контрольных прокатов сборной России. После встречи олимпийская чемпионка покинула стадион, не став общаться с журналистами.

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https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170909/1125464583.html

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