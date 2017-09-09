Липницкая официально сообщила ФФККР о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая официально завершила спортивную карьеру, информирует сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом решении в конце августа объявила мать 19-летней российской спортсменки Даниэла Липницкая.

"Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юлия Липницкая сегодня в Сочи встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России, сообщила о завершении любительской карьеры в спорте, рассказала о своих дальнейших планах и написала заявление о выводе ее из состава сборной страны", – говорится в сообщении ФФККР.