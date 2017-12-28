Коляда прошел плановое обследование из-за болей в спине

Тренер двукратного чемпиона России Михаила Коляды Валентина Чеботарева сообщила, что спортсмен прошел плановое обследование в Германии. Она также добавила, что у 22-летнего фигуриста периодически побаливает спина.

Напомним, что ранее Коляда вошел в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 17 по 20 января в Москве.

– Сразу после того, как соревнования были закончены, Миша улетел в Германию проконсультироваться насчет своей спины, – приводит "Р-Спорт" слова Чеботаревой. – Ничего критичного не случилось, но спина периодически побаливает, как у всех фигуристов, так что мы стараемся не запускать этот процесс.