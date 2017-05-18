Исполком ФФККР назвал удовлетворительным выступление россиян в сезоне-2016/17

Исполком ФФККР признал удовлетворительными итоги выступлений россиян в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт ФФККР. На шести этапах "Гран-при" прошедшего сезона российские фигуристы завоевали в общей сложности 17 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. В финале "Гран-при" Евгения Медведева и Анна Погорилая завоевали золото и бронзу, Евгения Тарасова/Владимир Морозов выиграли состязания пар. На чемпионате Европы в активе россиян 6 медалей из 12 разыгрываемых: 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. На чемпионате мира золото завоевала Евгения Медведева, а Тарасова и Морозова - бронзу.

Составы российских команд будут утверждены после контрольных прокатов, которые пройдут 10-11 августа в Новогорске (юниоры) и 9-10 сентября в Сочи (взрослые).