Илья Авербух: "Медведевой не надо учить четверной тулуп"

Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что Евгении Медведевой не нужно разучивать четверной прыжок, поскольку конкурентки его не исполняют. Фигуристка выиграла два последних чемпионата мира и Европы, а на командном чемпионате мира в Токио установила три мировых рекорда - в короткой, произвольной программе и сумме баллов.

- Жене Медведевой не нужно учить четверной. Она находится в настоящем времени, когда в женском одиночном катании нет четверных, и Женя его точно учить не будет. Может, лет через 10 его кто-то начнет прыгать на соревнованиях из девочек. Такой погони точно не надо, - цитирует "Р-Спорт" Авербуха. - Жене надо прибавлять еще в катании, в скольжении, в раскрепощении, еще больше каскадов, если правила позволят. Предела совершенству нет. Четверные учить никто не будет.