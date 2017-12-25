Илья Авербух: "Ковтун провалил сезон, но ему надо винить самого себя"

Хореограф Илья Авербух отметил, что Максим Ковтун не смог проявить себя в этом сезоне. По его словам, Михаил Коляда​ на протяжении всего сезона занимал хорошие места.

– Начать хочется с того, что, к сожалению, провалил сезон Максим Ковтун, – цитирует RT Авербуха. – Это спортсмен, на которого делали большую ставку в последнее четырехлетие. Максиму некого винить, кроме самого себя.

Обидно, что такой талантливый фигурист вообще никак не проявил себя в олимпийском сезоне. Чемпионат России доказал, что копить силы, чтобы выстрелить именно тут, нельзя. Практика показывает, что нужно постоянно стартовать, не боясь ничего.

– Именно такую тактику использовал Михаил Коляда…

– Да, он на протяжении сезона занимал хорошие места, отобрался в финал Гран-при, там стал бронзовым призером. Правда, не всегда его катание можно было назвать чистым: было определенное количество сбоев. При этом у него высокая сложность программ, чем и объясняются ошибки.

В целом можно говорить, что в российском мужском одиночном катании есть прорыв. И Коляда, и Самарин исполняют четверной лутц, который можно назвать самым сложным. Он отнимает силы и накладывает отпечаток на всю программу. Но это лучше, чем катать чисто, но на уровне ниже мирового.

– Сергей Воронов остался четвертым, хотя катался чище всех призеров…

– При всем моем уважении к Сереже, он уже возрастной спортсмен. Он большой молодец, хорошо выступал в этом сезоне, попал в финал Гран-при. Но мы думаем не только об этой Олимпиаде, но и о будущей.