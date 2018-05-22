Олимпийский чемпион Александр Горшков переизбран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает пресс-служба организации. Он был единственным кандидатом, поэтому голосование на конференции было открытом. Горшков был поддержан всеми участниками.

Горшков возглавил федерацию в июне 2010 года. Он будет руководителем организации еще 4 года.

Кроме того, генеральным директором избран Александр Коган, его заместителем – Галина Голубкова, ответственным секретарем – Вячеслав Зайцев.