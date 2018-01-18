Евгения Медведева: "Прокатом недовольна, но еще есть время, чтобы подкрутить болтики"

Российская фигуристка Евгения Медведева, набравшая 78,57 балла за короткую программу на чемпионате Европы, осталась недовольна своим выступлением. 18-летняя спортсменка заняла второе место. Для нее этот турнир стал первым после травмы.

– Что скажете о своем сегодняшнем прокате? – вопрос Медведевой.

– Спасибо всем тем людям, которые были рядом. Каждый внес свой вклад в то, чтобы я была здесь: мои болельщики, тренеры, которые совершили просто чудо, моя нога быстро восстановилась! Не думала, что когда-нибудь скажу это, но я почувствовала насколько фигурное катание – мой вид спорта и как я скучаю без соревнований и тренировок. Поэтому период, связанный с травмой, был для меня очень тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом! А по поводу сегодня – прокатом недовольна, но еще есть время подкрутить болтики, чтобы все было в порядке.

– Откуда такая сумасшедшая конкуренция в женском одиночном катании?

– Мне кажется, в России созданы все условия для того, чтобы тренироваться и жить своим видом спорта, причем это не относится только к фигурному катанию. Ни для кого не секрет, что Россия всегда была одной из самых сильных стран в спорте. Все это условия, тренеры и русская душа! (Екатерина БЕСПАЛОВА)