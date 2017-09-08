Евгения Медведева: "Короткая программа на сезон - про полет души, произвольная - про веру"

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала о том, какие программы покажет в олимпийском сезоне.

– В этом сезоне обе программы у меня довольно серьезные, - сказала Медведева. - Короткая – про полет души. Я пытаюсь показать, насколько чиста может быть душа, искренни наши чувства. Произвольная программа – про самое сильное и неиссякаемое чувство человечества, то есть про веру. В самом начале я стою словно на линии жизни, начинаю делать первый шаг, но отступаю. Это символизирует страх неизвестности, который свойственен почти всем людям. Идея состоит в том, что благодаря вере, человек способен на все. Вера придает сил, чтобы идти вперед. Причем я не имею в виду обязательно веру в бога, ведь каждый верит во что-то свое. Это может быть, например, просто вера в лучшее. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Медведевой