Евгения Медведева: "Честно говоря, я недовольна"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отметила, что на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она каталась лучше, чем на прокатах в Сочи.

Медведева за прокат произвольной программы в Братиславе получила 146,72 балла и одержала победу на турнире. Фигуристка допустила помарку на выезде с тройного лутца. На контрольных прокатах в Сочи две недели назад она сделала несколько небольших ошибок на прыжках.

– Здесь уже получше, – цитирует "Р-Спорт" Медведеву – Но я не могу сказать, что рада тому, что у меня здесь получилось лучше, чем в Сочи. Честно говоря, я недовольна.

Тренировки здесь получались не очень хорошо. Но для меня очень важна шестиминутная разминка, она меня настраивает на прокат. Я выхожу на лед с теми же ощущениями. Она была хорошей.