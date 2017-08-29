Евгений Плющенко: "Задело, что Тарасова "прижимает" Липницкую "ниже плинтуса"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает некрасивыми высказывания известного тренера Татьяны Тарасовой о Юлии Липницкой. Вчера стало известно о том, что олимпийская чемпионка 2014 года завершила карьеру.

- Юлия – человек заслуженный, все за нее болели-болели, но сейчас даже Татьяна Анатольевна Тарасова, тогда говорившая ей "молодец", берет и прижимает ее ниже плинтуса, - цитирует "Р-Спорт" Плющенко. - Зачем? Тяжелый момент у спортсмена. Тяжелый. Была травма, болезнь. Наоборот, ты поддержи ее, тебе это ничего не стоит. Но зачем говорить, что она (Липницкая) три года не каталась и "мы ничего не потеряли"? Нельзя, нельзя так относиться! Вы же сама в прошлом спортсменка.

В жизни всякое бывает. Всякое. Даже если сейчас у нас на горизонте восемь фигуристок, все равно нельзя так относиться! Нужно помнить о заслугах человека. Некрасиво это со стороны взрослого, тем более, специалиста. Меня это задело.