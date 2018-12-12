Евгений Плющенко: "Туктамышеву нужно обязательно заявлять на чемпионаты мира и Европы"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что Елизавету Туктамышеву нужно заявлять на чемпионаты мира и Европы. Сегодня фигуристка была госпитализирована с пневмонией и, таким образом, пропустит чемпионат России, который станет отборочным на главные международные турниры.

- Лиза достойно выступала на всех соревнованиях сезона, везде исполнила аксель в три с половиной оборота, она одна из лучших наших фигуристок, - цитирует "РИА Новости" Плющенко. - Поднялась из пепла. Конечно, надо ее обязательно заявлять на чемпионаты Европы и мира.