Евгений Плющенко: "План Сотниковой на олимпийский сезон будет зависеть от ее восстановления"

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Аделины Сотниковой Евгений Плющенко сообщил, что планы олимпийской чемпионки Игр в Сочи можно будет обсуждать только после ее окончательного восстановления после травмы, полученной на тренировке. В пятницу стало известно, что Сотникова не вошла в список участниц серии "Гран-при" сезона-2017/18.

– Некоторое время назад Аделина получила микротравму на тренировке, и пока строить планы рано, надо дождаться ее полного восстановления, – цитирует ТАСС Плющенко. – Отчасти эта ситуация стала причиной ее неучастия в "Гран-при". Как только она восстановится, мы будем работать дальше.

В первую очередь ей нужно вернуть былую форму, думаю, что к июню она должна восстановиться. Контрольные прокаты в Сочи – задача номер один. Мы уже начали ставить программы.