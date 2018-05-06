Елизавета Туктамышева: "Программы на сезон мне уже поставили"

Чемпионка Европы и мира-2015 Елизавета Туктамышева сообщила, что уже подготовила программу на сезон-2018/19. В завершившемся сезоне фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России, после которого заявляла, что намерена продолжать карьеру.

- Программы мне уже поставили, есть и короткая, и произвольная. Планы на сезон у меня, как обычно – стабильно кататься и удивлять своими образами. Сейчас я в стадии улучшения созданных программ. Скоро поедем в город Тарту и будем там уже отшлифовывать до конца перед отдыхом. Надеюсь, что всем понравится новая программа. Буду работать над стабильностью, - цитирует "Р-Спорт" Туткамышеву.