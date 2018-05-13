Елизавета Кожевникова: "У подопечных Тутберидзе страх не выполнить стандарт заслоняет перед собой все"

Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью "СЭ" рассказала, что ей не нравится в работе тренера Этери Тутберидзе. Ранее от работы со специалистом отказалась российская фигуристка Евгения Медведева.

- Давайте представим, что происходит с ребенком, который в четыре-пять лет приходит в спортивную секцию и в этом же возрасте начинает соревноваться. Ведь человек – это такая машинка по записыванию опыта, и в каждом возрасте этот опыт должен быть особенным и соответствовать определенным потребностям. В четыре-пять лет на первый план выходят потребности в безопасности, в проявлении инициативы, в пробе и ошибках. Когда эти потребности вовремя не реализуются, они словно замораживаются. Вместо них внедряется стремление к набору стандартов: "неидеально нельзя". Атлет отлично выдает стандарты в благоприятных условиях. В неблагоприятных его "замороженная" потребность активируется и начинает им рулить. Атлет испытывает приступ страха: его потребность "делает" все, чтобы в моменте человек ушел из ситуации давления. Так действуют когнитивные схемы.

Вся их жизнь – это стремление стать идеальными. А теперь представьте свои ощущения, когда вы хотите в туалет. Это актуальная потребность. Вы можете думать в этот момент, сколько заработаете через десять лет, а кто вас будет любить, а что скажут соцсети? Одна потребность заслоняет собой все остальные. То же самое происходит со спортсменом, который "должен" выполнить стандарт, но у него не получается. Страх заслоняет собой все. Парадокс ведь заключается в том, что идеала достичь невозможно.

А значит, спортсмен, замотивированный таким образом, вляпывается в вечную историю недодостижения. На примере Жени Медведевой второе место на Олимпийских играх воспринимается как провал и катастрофа. А дальше чисто на физиологическом уровне фиксируется дисбаланс: слишком много гормонов стресса, которые начинают разрушать серотониновые пути – спортсмен не может испытать удовольствие от себя самой и от своих достижений. В итоге мы получаем человека, который постоянно находится в состоянии раздражения и недовольства, - сказала Кожевнивова. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полная версия интервью здесь.