Елизавета Кожевникова о юных фигуристках: "Нужно повышать возрастной ценз, чтобы дети не соревновались со взрослыми"

Комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова в интервью "СЭ" заявила, что считает необходимым повышение возрастного ценза в фигурном катании.

- Тут, конечно, нужны системные изменения. Как правильно отмечал Брайан Орсер, нужно повышать возрастной ценз, чтобы дети не могли соревноваться со взрослыми. А также бороться за то, чтобы у маленьких спортсменов была возможность получать полноценное образование. Это очень сильно упрощает ситуацию, когда человек понимает: даже если не получится в спорте, я могу реализоваться в чем-то еще. На самом деле, это практика всего зарубежного спорта. Никто больше не тратит такого количества часов на специализированные тренировки, потому что понимают: тогда "потолок" спортсмена наступает очень рано, и, как правило, в зрелом возрасте он уже до него не дотягивается. В фокусе – человек с будущим, а не медали, - сказала Кожевникова.

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