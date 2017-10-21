Елена Радионова: "Безумно расстроена из-за ошибки на риттбергере"

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова, по итогам произвольной программы на "Гран-при России" набравшая 195,52 балла, осталась недовольна своим выступлением.

Фигуристка совершила ошибку, упав при заходе на тройной риттбергер, таким образом, оставшись без элемента, и получила балл штрафа. Аналогичную ошибку Радионова совершила в Братиславе на Мемориале Непелы.

– Катание было более уверенным, чем в Братиславе, но безумно обидно из-за ошибки на риттбергере, я невероятно расстроена, – сказала Радионова, едва сдерживая слезы. – Откуда она взялась? Честно говоря, не могу понять. Хотелось показать максимум того, на что я способна, но, к сожалению, вышло вот так.

Каталась не тяжело, потому что физически хорошо готова, но тут эта очень досадная помарка. Тренер сказала, что обидно оставаться без элемента и терять 6-7 баллов. На прокатах в ходе тренировок делаю его без проблем. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)