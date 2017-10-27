Екатерина Боброва: "Шок, работа мысли, и я кричу: "Заклон!"

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в интервью "Р-Спорт" отметили, что хорошо были готовы к московскому этапу "Гран-при". Напомним, что фигуристы стали вторыми, набрав 184,74 балла.

– Ваш тренер Александр Жулин на ошибку отреагировал очень эмоционально – и у бортика, и в микст-зоне. "Идиотская ошибка", – вот его слова.

Боброва: Он просто от нас этого не ожидал, поэтому и такая яркая реакция. Мог предполагать что угодно, но только не это.

Соловьев: На прошлой неделе мы вышли в понедельник на тренировку, и у нас не заладилось. И он говорит: "Ну, наконец-то, а то я уже начал беситься от того, что вы постоянно катаетесь чисто". Естественно, в шутку это сказал, но мы действительно хорошо были готовы. И тут эта ошибка. Конечно, такая реакция тренера очень логична.

– А у вас на льду какая была первая реакция?

Боброва: Сначала я не поняла, что произошло. Потом шок. И следом работа мысли. Начала лихорадочно думать: так, Дима подставил ногу, но я "кольцо" сделала, он три оборота просидел. И я кричу: "Заклон!" Потом понимаю, что уровень сложности упадет из-за того, что выход из элемента не будет считаться сложным. И то ли подпрыгнула, то ли еще что-то попыталась сделать (смеется). Счет шел уже на десятые балла. Но, мне кажется, своими прыжками я сбила Диму.

Соловьев: Да, я видел, что Катя что-то пытается делать, но я не успевал за ее мыслями и испугался, что мы еще больше сейчас напортачим и совсем себя "закопаем". Если ты одиночник, то ты можешь еще как-то переставить элементы. А тут ты сделать ничего не можешь. Катя встала в заклон, а я еще был на неудобной ноге, понимаю, что силы теряю, но, ни к чему это не приведет…