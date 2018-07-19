Екатерина Боброва - о смерти Тена: "Рыдаю и отказываюсь в это верить"

Российская фигуристка Екатерина Боброва выразила соболезнования в связи со смертью казахстанца Дениса Тена. Ранее стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2014 скончался в возрасте 25 лет от ножевого ранения.

"Господь всегда забирает лучших... лучше бы этого никогда не произошло, но остается только молиться, чтобы там, на небесах в объятиях Бога, наш всеми любимый Денис нашел свой последний покой. Мы будем помнить всегда... Самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

Я рыдаю. И я отказываюсь в это верить..." - написала Боброва в Инстаграме.