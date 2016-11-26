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Дюамель и Рэдфорд выиграли этап "Гран-при" в Саппоро

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Канадская пара Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд стала победителем этапа "Гран-при" в японском Саппоро. Они опередили представителей Китая Пэн Чэн /Цзинь Ян и Ван Сюхань/Ван Лэй

В финале "Гран-при" в Марселе выступят: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Алена Савченко/Бруно Массо (Германия), Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, Джулианна Сегин/ Чарли Билодо (обе - Канада), Пэн Чэн/Цзинь Ян, Юй Сяоюй/Чжан Хао (обе - Китай). 

Саппоро (Япония)

"Гран-при"

NHK Trophy

Пары

Произвольная программа

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 131,61

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 123,54

3. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 119,66

4. Кэйн/О'Ши (США) - 115,18

5. Циглер/Кифер (Австрия) - 109,72

6. Фартманн/Бломмерт (Германия) - 109,47

Итог

1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 204,56

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 196,87

3. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 185,32

4. Кэйн/О'Ши (США) - 172,20

5. Фартманн/Бломмерт (Германия) - 170,70

6. Циглер/Кифер (Австрия) - 161,91

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_21_2/

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