Дюамель и Рэдфорд выиграли этап "Гран-при" в Саппоро

Канадская пара Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд стала победителем этапа "Гран-при" в японском Саппоро. Они опередили представителей Китая Пэн Чэн /Цзинь Ян и Ван Сюхань/Ван Лэй.
В финале "Гран-при" в Марселе выступят: Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Алена Савченко/Бруно Массо (Германия), Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, Джулианна Сегин/ Чарли Билодо (обе - Канада), Пэн Чэн/Цзинь Ян, Юй Сяоюй/Чжан Хао (обе - Китай).
Саппоро (Япония)
"Гран-при"
NHK Trophy
Пары
Произвольная программа
1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 131,61
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 123,54
3. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 119,66
4. Кэйн/О'Ши (США) - 115,18
5. Циглер/Кифер (Австрия) - 109,72
6. Фартманн/Бломмерт (Германия) - 109,47
Итог
1. Дюамель/Рэдфорд (Канада) - 204,56
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 196,87
3. Ван Сюхань/Ван Лэй (Китай) - 185,32
4. Кэйн/О'Ши (США) - 172,20
5. Фартманн/Бломмерт (Германия) - 170,70
6. Циглер/Кифер (Австрия) - 161,91
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1825_21_2/