Дизайнер костюмов рассказала о создании образов для Медведевой

Дизайнер костюмов для фигурного катания Ольга Рябенко рассказала, что уже не первый год работает с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и знает, как платье должно сидеть на спортсменке. Она также отметила, что костюм для программы 18-летней спортсменки "Анна Каренина" изначально задумывался вишневым, а не черным.

– Медведева рассказывала, что черное платье для произвольной программы "Анна Каренина"окончательно померила только утром накануне проката на московском этапе "Гран-при". Ничего себе, как она вам доверяет!

– Мы уже не один сезон сотрудничаем, у меня есть лекала под нее и других девочек, и мы знаем, что и как должно сидеть, – сказала Рябенко.

– Расскажите, как рождаются ее чемпионские образы?

– По-разному, слушаю музыку, смотрю программу и все, что возможно в заданной теме. Вот когда шили второе платье для Жениной программы "Анна Каренина", даже не думали про черное, хотели вишневое, но в другом тоне или золотисто-коричневое. Решили все просто. Собрались я, Женя, Этери Георгиевна и Даниил Маркович и методом исключений выбрали черное.

– У Льва Толстого в ключевом моменте романа, на балу, Каренина как раз в черном: "Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, обшитом венецианским гипюром". А всех так и влечет бордовый с вишневым…

– Так эти цвета же ярче! Я его вообще видела темно-зеленым, но в итоге вышло как в романе и так как больше всего хотелось самой Жене.

– Этот наряд ведь очень отличается от предыдущих… Медведева в нем уже не девочка-подросток, а леди.

– Мы стараемся все наряды сделать разными. Юбки те же… В том году их делали под грудь, в этом старались от этого уйти и не повторяться.

– Над "космическим" платьем для короткой программы тоже пришлось поломать голову?

– Потом мы стали называть его "Млечный путь", а сначала была тема именно чистоты души и финального вдоха. Душу явно надо было показывать белой, но этот цвет на льду редко смотрится хорошо. Много чего и с подиумов смотрели, решили, что это должен быть серый с голубым. Ткань ведь специально печаталась для платья, а потом я подкрашивала ее аэрографом. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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