Бутырская – о третьем месте Туктамышевой: "Ну, надоели судьям наши женщины, что поделать"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" в Японии. По ее итогам Туктамышева заняла третье место, а также гарантировала себе участие в финале "Гран-при", который пройдет в начале декабря в Ванкувере.

– Мне очень понравилось, как выступила Лиза, она классно каталась, – сказала Бутырская. – Настолько сильно, даже по сравнению с ее выступлением на Skate Canada. Туктамышева допустила небольшую ошибку при выполнении тройного акселя, но она практически незаметна. Все остальное – здорово, выезды хорошие, видно уверенность в собственных силах. Последняя часть программы – потрясающая, эмоциональная, Лиза – прямо зажигалочка!

– Елизавета стала третьей. Засудили?

– Не видела выступлений соперниц, но для меня странно, что Туктамышева отстала на целых пять баллов. Это достаточно большой отрыв. Ну, надоели судьям наши женщины, что поделать (смеется). Одна, вторая, сейчас третья пришла в форму, надо же как-то нас в чувство привести. Это нормально, у нас фигурное катание, здесь все измеряется не в секундах или метрах, поэтому не совсем объективный вид спорта. Значит, надо больше работать и быть на голову выше соперниц, чтобы ни один судья не мог придраться.

– В финале "Гран-при" ждем от Туктамышевой успеха?

– Очень надеюсь, что она не только сохранит нынешнюю форму, но и прибавит еще. Финал "Гран-при" – не самый значимый турнир, есть же еще и чемпионат мира. Лизка – просто умничка, так начать сезон! Главное, что с каждым стартом она выглядит все лучше и лучше. (Иван Торопцев)