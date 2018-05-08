Брайан Орсер — о Медведевой: "Переехать через полсвета, чтобы тренироваться — это сильный поступок"

Тренер Брайан Орсер отметил, что восхищен поступком Евгении Медведевой, которая решила сменить тренера и переехать в Канаду. Ранее двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане-2018 объявила, что прекращает сотрудничество со своим прежним наставником Этери Тутберидзе.

– Самое главное, Медведева нуждается в том, чтобы иметь возможность влиять на свое катание, – приводит Ice Network слова Орсера. – Мы обсуждали музыку, обсуждали, в каком направлении мы хотим идти – у нее никогда не было такой роскоши. Она говорила мне, что это было вроде "вот так ты должна кататься, вот такой порядок твоих прыжков, вот твои прыжковые позиции". Я думаю, это важное сообщение для каждого, что именно это ее цель и к этому мы намерены стремиться. Это будет нелегко, но я думаю, она готова к этому, готова к переменам. Если у нас будут неудачные дни, то и пусть. В любом случае это сильный поступок переехать через полсвета, чтобы тренироваться.