Боброва и Соловьев - первые после короткого танца на чемпионате России

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев лидируют после короткого танца на чемпионате России в Челябинске. Ученики Александра Жулина набрали 81,40 балла, опередив Александру Степанову и Ивана Букина (76,47). Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым и Елену Ильиных с Русланом Жиганшиным разделили 56 сотых балла.
Челябинск
Чемпионат России
Танцы
Короткий танец
1. Боброва/Соловьев – 81,40 балла
2. Степанова/Букин – 76,47
3. Синицина/Кацалапов – 73,78
4. Ильиных/Жиганшин – 73,22
5. Загорски/Гурейро – 69,01
6. Евдокимова/Базин – 60,85