Боброва и Соловьев - первые после короткого танца на чемпионате России

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев лидируют после короткого танца на чемпионате России в Челябинске. Ученики Александра Жулина набрали 81,40 балла, опередив Александру Степанову и Ивана Букина (76,47). Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым и Елену Ильиных с Русланом Жиганшиным разделили 56 сотых балла.

Челябинск

Чемпионат России

Танцы

Короткий танец

1. Боброва/Соловьев – 81,40 балла

2. Степанова/Букин – 76,47

3. Синицина/Кацалапов – 73,78

4. Ильиных/Жиганшин – 73,22

5. Загорски/Гурейро – 69,01

6. Евдокимова/Базин – 60,85