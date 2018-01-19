Анна Капеллини: "Мы еще голодны до побед"

Чемпионы мира и Европы 2014 года итальянцы Анна Капеллини и Лука Ланотте, занимающие третье место после исполнения короткого танца на чемпионате Европы (74,76) заявили, что перед Олимпийскими играми будут работать как никогда.

– Мы хотим завоевывать медали и получать самые высокие оценки, – сказала Капеллини. – Перед этим турниром мы очень много работали, но не смогли все показать в прокате. Отмечу, что в России всегда приятно выступать, потому что фигуристов тут очень тепло встречают на льду.

Напомним, что после короткой программы лидируют французы Пападакис/Сизерон (81,29), а лучший результат из россиян показали Степанова/Букин (75,38), идущие на промежуточном втором месте. Произвольная программа у танцевальных пар пройдет завтра и стартует в 13.40. (Екатерина БЕСПАЛОВА)​

Сенсация от Степановой и Букина: вторые после богов