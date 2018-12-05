Алина Загитова: "Я - утренний человек. Тренировки начинаются достаточно рано"

Российская фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, в программе "Деловое утро" на канале НТВ рассказала о том, во сколько встает и что успевает делать во время утренних процедур.

- Я - утренний человек. Тренировки начинаются достаточно рано, - заявила Загитова. - Чтобы собраться с мыслями и пойти на тренировку, приходится вставать примерно в половине восьмого утра. Но это сейчас, а раньше вставала в пять-шесть, когда работала в детской группе. Нужно было успевать к семи утра на тренировку. Но ты растешь, переходишь в более старшие группы и тренировки, хоть и утром, но чуть сдвинуты по времени.

Я пью достаточно мало жидкости, слежу за весом. Почти не завтракаю. Уделяю внимание стандартным процедурам – умываюсь, накладываю косметику, помазать где-то мазью. Пока этим занимаюсь, успеваю сериал посмотреть. Сейчас смотрю "Гарри Поттера". Наверное, 150-й раз пересматриваю, и всегда интересно.