Алексей Урманов: "Липницкая будет строить планы на сезон после контрольных прокатов"

Тренер олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой Алексей Урманов отметил, что планы спортсменки на олимпийский сезон во многом определят результаты контрольных прокатов, которые пройдут в сентябре нынешнего года в Сочи. Напомним, что Липницкая не попала в число участников "Гран-при" на следующий сезон.

– Юля не заявлена – она пропустила практически весь прошлый сезон. И ни для кого не секрет, что решением недавнего исполкома Федерации фигурного катания на коньках России она вошла в резервный состав сборной, – цитирует ТАСС Урманова. – Она восстанавливается, жива и здорова, с ней все в полном порядке. Ждем сентябрьских контрольных прокатов, а дальше уже будем принимать решения и строить планы.