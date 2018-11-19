Александра Степанова: "Приятно быть самой горячей парой в фигурном катании"

Российская фигуристка Александра Степанова в паре с Иваном Букиным стала победителем московского этапа "Гран-при" в танцах на льду. Девушка рассказала, что она не против, когда их считают самым горячим дуэтом в мировом фигурном катании.

– Вас считают самой горячей парой в мировом фигурном катании. Как вам живется в этом статусе?

– В этом сезоне – да, такие получаются образы! Мы из сезона в сезон пытаемся меняться, в том году была медленная программа, а сейчас – быстрее, надо было кардинально что-то менять. Танго показывает все. Образы очень сексуальные и мощные, как-то так вышло, да.

– Можно ли сыграть такую страсть с человеком, к которому относишься не очень тепло, а просто выполняешь работу?

– Не знаю. Актеры же показывают на экране любовь, а на самом деле они могут ненавидеть друг друга. У нас по-другому. Как я говорю, нам безумно повезло друг с другом. У нас есть понимание с полуслова, и мы этому счастливы. У нас получается показывать страсть хорошо, многие верят и часто задают вопросы: пара ли мы в жизни? Это хороший комплимент, когда ты что-то играешь на льду.

– Но вы не пара?

– Нет. (Екатерина Беспалова)