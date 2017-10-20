Александра Степанова: "Какой смысл кататься только для судей?"

Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин отметили, что были очень рады выступать перед домашней публикой. Они также добавили, что скучали по соревнованиям.

– Когда публике нравятся наши прокаты – это счастье, – сказала Степанова. – А какой смысл кататься только для судей? Нам нравится наша латинская программа, это интересно. И мы очень скучали по соревнованиям. Хочется внимания публики, чтобы все увидели, как мы изменились. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)

Отметим, что Александра Степанова и Иван Букин после короткой программы на "Гран-при России" в Москве занимают третье место.