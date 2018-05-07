Александр Жулин: "Тутберидзе хотела победы Медведевой на Олимпиаде"

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин допускает, что обладательница двух серебряных медалей Игр-2018 Евгения Медведева могла обидеться на тренера Этери Тутберидзе, которая не стала оставлять Алину Загитову выступать на юниорском уровне в год соревнований в Пхенчхане. 15-летняя фигуристка завоевала золото корейской Олимпиады, набрав 239,57 балла и опередив Медведеву на 1,31 балла.

- Конечно, могла иметь место обида, - цитирует RT Жулина. - Ведь это отношения между учеником и наставником. Но неправильно выражать недовольство тем, что Тутберидзе не оставила Загитову в юниорах. Тренер не выбирает. У нее есть ученики, но их возраст не играет ключевую роль. При этом Этери хотела, чтобы Медведева победила на Олимпийских играх. Я знаю это из личной беседы. Это было бы правильнее и справедливее. Но конкуренцию отменить нельзя.

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