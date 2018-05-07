Александр Жулин: "Отношения Медведевой и Тутберидзе изжили себя"

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин сказал, что с уважением относится к решению обладательницы двух серебряных медалей Игр-2018 Евгении Медведевой прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе. Вместе с тем, он отметил, что на таком шаге фигуристки не могло не сказаться золото, завоеванное другой воспитанницей тренера, 15-летней Алиной Загитовой.

- Евгения и Этери замечательно работали вместе, - цитирует RT Жулина. - Это была отличная пара. Видимо, настал тот день, когда необходимо расстаться. Отношения изжили себя. Естественно, золотая медаль Загитовой имеет непосредственное влияние на ситуацию. При этом я уважаю решение Медведевой.

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