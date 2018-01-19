Александр Самарин: "Надо чуть-чуть подправить себе голову"

Серебряный призер чемпионата России Александр Самарин разочарован прокатом на произвольной программе. В сумме фигурист набрал 229,81 балла и занял шестое место на чемпионате Европы.

– Планировал исполнить три четверных прыжка, а получилось только два, да и то с ошибками, – сказал Самарин. – Я неправильно настроил себя на этот прокат: то ли был слишком спокоен, то ли наоборот.

Физически-то с техникой у меня все даже на разминке было на хорошем уровне, единственное, что остается – чуть-чуть подправить себе голову. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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