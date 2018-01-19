Фернандес стал в Москве шестикратным чемпионом Европы, у Алиева - серебро, у Коляды - бронза

Испанец Хавьер Фернандес в шестой раз подряд выиграл чемпионат Европы. На проходящем в Москве турнире 26-летний фигурист набрал в сумме за две программы 295,55 балла. Серебро завоевал 18-летний дебютант чемпионатов Европы Дмитрий Алиев, бронзу – другой россиянин Михаил Коляда, который после короткой программы был только четвертым. Еще один россиянин Александр Самарин занял 6-е место.
Москва
Чемпионат Европы
Мужчины
Произвольная программа
1. Фернандес (Испания) – 191,73
2. АЛИЕВ (Россия) – 182,73
3. КОЛЯДА (Россия) – 175,49
4. Быченко (Израиль) – 163,47
5. Васильев (Латвия) – 158,41
6. САМАРИН (Россия) – 155,56
Итоговое положение
1. Фернандес – 295,55
2. АЛИЕВ – 274,06
3. КОЛЯДА – 258,90
4. Васильев – 243,52
5. Быченко – 238,44
6. САМАРИН – 229,81