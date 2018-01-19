Фернандес стал в Москве шестикратным чемпионом Европы, у Алиева - серебро, у Коляды - бронза

Испанец Хавьер Фернандес в шестой раз подряд выиграл чемпионат Европы. На проходящем в Москве турнире 26-летний фигурист набрал в сумме за две программы 295,55 балла. Серебро завоевал 18-летний дебютант чемпионатов Европы Дмитрий Алиев, бронзу – другой россиянин Михаил Коляда, который после короткой программы был только четвертым. Еще один россиянин Александр Самарин занял 6-е место.

Москва

Чемпионат Европы

Мужчины

Произвольная программа

1. Фернандес (Испания) – 191,73

2. АЛИЕВ (Россия) – 182,73

3. КОЛЯДА (Россия) – 175,49

4. Быченко (Израиль) – 163,47

5. Васильев (Латвия) – 158,41

6. САМАРИН (Россия) – 155,56

Итоговое положение

1. Фернандес – 295,55

2. АЛИЕВ – 274,06

3. КОЛЯДА – 258,90

4. Васильев – 243,52

5. Быченко – 238,44

6. САМАРИН – 229,81