Александр Лакерник: "Ушел из ФФККР по собственной инициативе"

Вице-президент ISU Александр Лакерник сам решил покинуть аналогичную должность в ФФККР. Пост вице-президента национальной федерации он оставил сегодня.

- Я по собственной инициативе принял это решение, которое утвердил исполком ФФККР, - цитирует "Р-Спорт" Лакерника. - Сделал это, чтобы не создавать впечатления о возможном конфликте интересов. Совмещение мною двух постов не является нарушением действующих правил, но может быть расценено как конфликт интересов, потому что я одновременно занимал две должности, на которых должен отстаивать интересы и той, и другой организации. А это не всегда может оказаться возможным.