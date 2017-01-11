17:56 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Александр Лакерник: "Ушел из ФФККР по собственной инициативе"

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Вице-президент ISU Александр Лакерник сам решил покинуть аналогичную должность в ФФККР. Пост вице-президента национальной федерации он оставил сегодня. 

- Я по собственной инициативе принял это решение, которое утвердил исполком ФФККР, - цитирует "Р-Спорт" Лакерника. - Сделал это, чтобы не создавать впечатления о возможном конфликте интересов. Совмещение мною двух постов не является нарушением действующих правил, но может быть расценено как конфликт интересов, потому что я одновременно занимал две должности, на которых должен отстаивать интересы и той, и другой организации. А это не всегда может оказаться возможным.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170111/1114790845.html

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