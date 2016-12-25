Александр Коган: "По уровню организации чемпионат России в Челябинске стал лучшим в истории"

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган признался, что ему жаль, что мест на пьедестале на чемпионате России было только три. Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 22 по 25 декабря.

– Можно оценить прошедший чемпионат как один из лучших не только по организации – это был чемпионат, на котором была самая высокая конкуренция в каждом из видов, – приводит ТАСС слова Когана. – Подчеркну – жаль, что всего три места на пьедестале. Много достойных спортсменов с прекрасным катанием не смогли подняться на пьедестал и многие продемонстрировали программы, которые будут более чем конкурентоспособны на европейском и на мировом уровне.

По уровню организации чемпионат России в Челябинске стал лучшим в истории. Коллегам здесь было чему поучится, причем не только из городов, претендующих на право проведения чемпионатов России, но и тех, кто претендует на чемпионаты Европы и мира. Команда оргкомитета турнира в Челябинске не только профессионально отнеслась к своему делу, во главе с губернатором Борисом Дубровским она показала, что Челябинск всей душой открыт для проведения крупнейших спортивных форумов страны.