Александр Энберт: "Две ошибки на этапе "Гран-при" в Хельсинки были случайностями"

Российский фигурист Александр Энберт, в спортивной паре с Натальей Забияко одержавший победу на этапе "Гран-при" в Хельсинки, заявил, что две ошибки на прыжках в короткой и произвольной программах были двумя случайностями.

Забияко и Энберт впервые в карьере выиграли этап "Гран-при". В короткой и произвольной программах партнер допустил ошибки на прыжках.

– Вчера старался вспомнить, когда мы катали короткую программу нечисто, и у меня не получилось, – цитирует "РИА Новости" Энберт. – Хотя, наверное, это бы когда-то случилось, по теории вероятности. Конечно, расстроило, потому что это проходной элемент. Сегодня тоже – не срывали ни дома перед отъездом, ни здесь на тренировках. Две случайности подряд, как бы смешно это ни звучало.

Может быть, для меня это будет поводом побольше сконцентрироваться и уделить внимание прыжкам. Но в принципе никаких технических проблем с прыжками нет. Это спорт, все случается, нужно идти вперед.

Мы ехали на Гран-при как первый номер рейтинга его участников. На нас это немного давило, была ответственность, было непросто, но мы рады, что сумели победить.