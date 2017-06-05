Яна Егорян: "Пропуск "Московский сабли" – большой удар для меня"

Двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях Яна Егорян подчеркнула, что пропуск турнира "Московская сабля" стал для нее большим ударом. Спортсменка не смогла выступить на соревновании из-за травмы.

– Яна, вы не принимали участия в турнире "Московская сабля" из-за перелома пальца. По словам главного тренера сборной Ильгара Мамедова, это бытовой несчастный случай. Что это было?

– Я думаю, обстоятельства сейчас не так уж важны. Травма случилась буквально за два дня до соревнований, и мы были вынуждены принять решение о снятии. Для меня это большой удар, "Московская сабля" – самый любимый турнир вообще из всех, что проводятся. Я была безумно разочарована, что не смогу представлять свою страну и порадовать близких мне людей. Оба дня я приходила на трибуны, но это, конечно, совсем не то, что выступать...

– Вы уверенно выступали до травмы, недавно были третьей на Кубке мира в Тунисе. Насколько довольны тем, как складывалось начало этого сезона?

– Не могу сказать, что я находилась на пике. Работать нам было довольно тяжело. Были определенные проблемы со здоровьем, сложно было каждый раз находить мотивацию, чтобы выдерживать нужный тренировочный ритм. Но в целом, все шло довольно хорошо. Пик формы мы так и планировали подвести к чемпионату мира.

– Он, кстати, пройдет в середине июля в Лейпциге. К нему реально успеть подготовиться с учетом вашей травмы?

– Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Пока шла "Московская сабля", все специалисты сборной были заняты соревнованиями. В понедельник мы соберемся и, надеюсь, появится ясность, как буду восстанавливаться и когда смогу выступать в полную силу. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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