Бауэр продлил контракт с Федерацией фехтования России до Игр-2020

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов подтвердил, что генеральный менеджер сборных России по фехтованию на саблях Кристиан Бауэр продлил контракт. Ранее сообщалось, что французский специалист ведет переговоры с Китаем.

– Сегодня данная история была закрыта окончательно, – цитирует "Р-Спорт" Михайлова. – Бауэр поставил подпись под трехлетним контрактом, рассчитанным до конца олимпийского цикла, завершающегося Играми-2020 в Токио. Соглашение заключено на тех же финансовых условиях, что и было в предыдущем олимпийском цикле. В данный момент Бауэр продолжает свою работу на сборах в Подмосковье.

Мы знали, что у него было предложение от другой федерации, но не более того. Комментировать эту тему больше считаю бессмысленным, это наше внутреннее дело.