Тимати попросил у Минспорта центр экстремальных видов спорта

Известный музыкант Тимати во время своей речи на Национальной спортивной премии-2018 попросил у министра спорта разрешения построить Центр экстремальных видов спорта.

- Сейчас есть возможность загадывать желания на следующий год, - сказал Тимати со сцены. – И я загадал Деду Морозу, чтобы в следующем году мне лично позвонит министр спорта и скажет, что министерство спорта вместе с Москвой даст возможность реализовать проектировку и строительство многофункционального комплекса по развитию экстремальных видов спорта. Это один из главных приоритетов, одна из главных идей на будущий год. (Александр Рогулев)