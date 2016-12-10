Жуков уверен, что Сечина способна вывести конный спорт России на новый уровень

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что новый президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина способна вывести организацию на новый уровень. Сечина были избрана главой федерации 10 декабря на отчетно-выборной конференции в Москве.

– От имени олимпийского комитета позвольте пожелать вам успеха. Я очень рад, что федерацию конного спорта возглавил человек с большим опытом разрешения самых сложных бизнес– задач и выхода из кризисных ситуаций, – приводит ТАСС слова Жукова, адресованные Сечиной. – Я уверен, что ваши знания позволят конному спорту РФ выйти на новый уровень своего развития, а российские конники смогут занять достойное место в мировом рейтинге по всем олимпийским дисциплинам.