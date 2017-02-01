Юлия Гущина: "Я медаль не отдам!"

Олимпийская чемпионка Пекина-2008, серебряный призер Игр в Лондоне Юлия Гущина прокомментировала появившуюся информацию о лишении российских спортсменок серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.

– Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос, - сказал Гущина. - В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места. (Любовь КОНЯЕВА)

Напомним, Россия выступала в эстафете в следующем составе: Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Таким образом, серебро переходит к команде Ямайки, а бронза достается украинским легкоатлеткам.