Юлия Гущина: "Я медаль не отдам!"

Олимпийская чемпионка Пекина-2008, серебряный призер Игр в Лондоне Юлия Гущина прокомментировала появившуюся информацию о лишении российских спортсменок серебра Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 метров. Причина – положительная допинг-проба Антонины Кривошапки. В пробе спортсменки обнаружили запрещенное вещество туринабол.
– Я медаль не отдам! Я даже не рассматривала этот вопрос, - сказал Гущина. - В настоящее время я жду второго ребенка, у меня совсем другая жизнь. Мне не до судов. Не знаю, какое решение примут другие девушки. Надеюсь, что все встанет на свои места. (Любовь КОНЯЕВА)
Напомним, Россия выступала в эстафете в следующем составе: Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Таким образом, серебро переходит к команде Ямайки, а бронза достается украинским легкоатлеткам.
mobile_actor
Ну, а зачем ей отдавать? Стыд глаза не выест, как известно, особенно, при нынешнем моральном климате в России. Призовые, квартиры, машины и др. матблага получены. Захочет - пристроят ее на хлебную должностишку, чтобы не захотела пообщаться с иноСМИ. Все чики-чики. Жизнь удалась.
03:31
Весёлый©
лол
20:29 1 февраля
igorvasilevich
sergey.v1968 притом мужчина купивший диплом и убивший 15 человек за неправильного лечения по национальности азер.
18:28 1 февраля
igorvasilevich
sergey.v1968 Сердюков твой герой. Своровал 10 миллиардов долларов и живет в Каннах. Иди дальше под крылышко Абрамовича Америкос.
18:24 1 февраля
Костариканец
RoyalHunter, вас вызывают завтра в школу на педсовет. Будет решаться ваш вопрос о возвращении медали. В случае отказа будет рассмотрен вопрос о недопуске ваших детей в какую бы то ни было российскую школу, пока не будут выполнены все требования школьной администрации. Да, и "четверку" по рисованию в третьем классе мы уже исправили на троебан. Мы всё знаем: за вас мама дома рисовала. ((
18:22 1 февраля
igorvasilevich
sergey.v1968 У нас дети гор убивают Русских и получают условку. Спалился ты америкос.
18:19 1 февраля
igorvasilevich
sergey.v1968 клоун ты смотри дежурную часть. Все возмущены приговором. Ты наверно из США?
18:18 1 февраля
sergey.v1968
Чел врёт и не краснеет - то есть мужчинко купил диплом (смошенничал), потом, по словам писАки, угробил 15 человек, - и ему дали всего 4 года за мошенничество? Бугага, ты бы хоть почитал, как это выглядит, клоун
18:15 1 февраля
Пиндосовский прихвостень
А могут вынудить вернуть? Через Федерацию например. Как одно из условий возвращения сборной на соревнования? Звучит просто как то самоуверенно: "не отдам!". Заставить могут. Свои же.
18:15 1 февраля
igorvasilevich
mobile_actor Да у нас 70% людей с липовыми дипломами сейчас в стране. От сюда везде в любой сфере бардак. Если взять 80% депутатов с липовым образованием, чего можно ждать?
18:10 1 февраля
mobile_actor
«Блин, а если завтра выяснится, что я подделал пятерку по химии в журнале в 11-м классе и получил годовую оценку "отлично", мне теперь медаль школьную придется возвращать» Конечно, надо возвращать, ибо медаль получена в результате мошенничества, поэтому - недействительна. И все последствия этого: поступление в институт – мошенничество... Это разве не очевидно? Это разве не очевидно? Если нет, то это современный российский феномен, следствие сформилированного ниже Алым Драконом кредо жуликов и воров, ставшего нормом жизни в нынешней РФ..
18:03 1 февраля
igorvasilevich
RoyalHunter После 1991 года все свободно валялась на мусорки. Что происходило с 1991 года по сейчас никто ничего не знает. 45% архивов вообще потеряны. Интересно, что поймали в ФСБ людей недавно с неизвестным вообще гражданством.
17:50 1 февраля
regjy
а Болт отдал спокойно, потому как он Великий, а о Юлии Гущиной, к своему стыду, я узнал только что
17:46 1 февраля
RoyalHunter
igorvasilevich RoyalHunter 4 года.//Круто! PS а вы не знаете, сколько лет хранятся классные журналы в школах? А то я что-то очковать уже начал, ну мало ли, вдруг чего :)
17:42 1 февраля
igorvasilevich
RoyalHunter 4 года.
17:39 1 февраля
igorvasilevich
механик39 У нас в реале шизофрения в стране. Хороший был фильм с Абдуловым в точку все.
17:39 1 февраля
RoyalHunter
igorvasilevich RoyalHunter за мошенничество посадили.// И сколько дали?
17:39 1 февраля
igorvasilevich
RoyalHunter за мошенничество посадили.
17:37 1 февраля
механик39
У нас как всегда ДВОЙНЫЕ стандарты ,вот Болт сдал медаль тут же и никих проблем .
17:36 1 февраля
RoyalHunter
igorvasilevich// Его посадили за то, что купил диплом, или за то, что угробил 15 жизней?
17:35 1 февраля
RoyalHunter
К совести чаще и охотнее всего взывают обычно те, у кого она напрочь отсутствует. Ну это так, наблюдения из жизни
17:34 1 февраля
igorvasilevich
RoyalHunter Вот взять просто новости посадили врача в Оренбурге, который купил диплом и свел в могилу 15 человек.
17:33 1 февраля
igorvasilevich
RoyalHunter если есть совесть должен все вернуть.
17:31 1 февраля
RoyalHunter
Блин, а если завтра выяснится, что я подделал пятерку по химии в журнале в 11-м классе и получил годовую оценку "отлично", мне теперь медаль школьную придется возвращать? И диплом универский, куда я поступил по льготе как медалист, тоже вернуть? И всю зарплату за последующие 15 лет работы в конторе, куда я устроился после получения диплома, тоже вернуть? Какой-то эффект бабочки прямо
17:29 1 февраля
igorvasilevich
mobile_actor Жулики в стране везде и лжецы и лицемеры, которые ходят в Храмы, чтобы соврать Богу. Не могут быть да же перед собой быть честными. Везде ищут грязь у других, а свою грязь не замечают.
17:26 1 февраля
mobile_actor
«если я сказал, что ВСЕМ, это значит ВСЕМ » Все жулики, мошенники и воры всегда и везде пытаются оправдать себя тем, что якобы все жульничают, мошенничают и воруют.
17:22 1 февраля
RoyalHunter
Max2015 Она медаль не отдаст, а остальных не пустят на соревнования. Всё просто. Один за всех, и все за одного.// А сейчас остальных типа пускают на все соревнования?
17:22 1 февраля
igorvasilevich
zvovs Не нужно путать Русских с Гуссскими.
17:21 1 февраля
zvovs
Только русские не возвращают медали или ещё приступы абсолютной националистической безнаказанности бывают?
17:18 1 февраля
wasp00000
Ну и правильно,она всё равно больше к спорту не вернётся,поэтому на всякие санкции легкоатлетических федераций ей класть им на бошки с высокой колокольни!
17:12 1 февраля