Визер предложил отстранять на время лечения спортсменов, имеющих терапевтические исключения

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер отметил, что терапевтические исключения, которые ВАДА предоставляет спортсменам по медицинским показаниям, позволяют им получить преимущество над соперниками. По его словам, таких необходимо отстранять от соревнования на время лечения.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала несколько разрешений на применение запрещенных препаратов для некоторых спортсменов. В отчетах фигурировали имена теннисистки Серены Уильямс, велогонщика Фабиана Канчеллары, гимнастки Симоны Байлз и других. Всего были обнародованы 228 сертификатов, выданных 127 спортсменам.

- Некоторые спортсмены получают преимущество от терапевтических исключений, - приводит nsidethegames слова Визера. - Считаю, что они не должны принимать участие в официальных соревнованиях во время своего лечения. Прежде всего, это небезопасно для здоровья спортсмена.