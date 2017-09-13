Виталий Смирнов: "Ситуация с допингом российских гандболисток нуждается в серьезном расследовании"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов отметил, что гандболисткам молодежной сборной России, в чьих допинг-пробах был обнаружен мельдоний, не было необходимости его принимать. Он также добавил, что ситуация нуждается в серьезном расследовании.

Сегодня Европейская федерация гандбола (ЕГФ) инициировала судебное разбирательство в отношении федерации гандбола России, а также Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, в пробах которых был обнаружен запрещенный препарат. Спортсменки сдали положительные допинг-тесты во время чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Сейчас они дисквалифицированы.

– Никто не может понять, как такое могло произойти, – приводит ТАСС слова Смирнова. – Я не большой сторонник теории происков и заговоров, но логики никакой в этом поступке нет – попасться на мельдонии. Чем больше я общаюсь, тем больше понимаю – надо серьезно разбираться с этим делом, и, возможно, брать анализы не только у этих трех.

Мельдоний содержится в разных субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить, при этом он не дает никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому это надо было? Мы не делаем поспешных заявлений, ситуация нуждается в серьезном расследовании.

Напомним, что женская сборная России стала второй на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, который завершился 6 августа.