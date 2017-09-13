В допинг-пробах Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной обнаружен мельдоний

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) инициировала судебное разбирательство в отношении федерации гандбола России и трех игроков молодежной сборной России после положительных допинг-тестов, сданных во время чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. Как сообщает пресс-служба ЕГФ, в пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной выявлен мельдоний. Они предварительно были дисквалифицированы.

Отмечается, что один из игроков сдал положительный тест в основном раунде турнира, а двое других – в финальном раунде.

Напомним, что женская сборная России стала второй на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, который завершился 6 августа.