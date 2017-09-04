Виталий Смирнов: "Макларен снял обвинения в господдержке допинга"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте. По его словам, этот шаг важен.
- Я встречался с Маклареном, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно.
Boooom
А Макларен об этом слышал?
16:50
Khimdin
Смирнов не может не вызывать уважения! По сравнению с нынешним поколением спортивных управленцев и чиновников -он просто Глыба! Жаль, что уже в возрасте, ибо в дальнейшем отсутствие дипломатов такого уровня на международной спортивной арене от нашей страны скажется очень плачевно, что мы уже имели честь наблюдать...
16:42
Haiaxi
Теперь можно на него в суд подавать
16:22
30 лет за ЦСКА!
ЧМОКе привет :-DDD
16:10
shpasic
а кому-нибудь ещё Макларен от этом сказал?
16:08