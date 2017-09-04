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16:06 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Макларен снял обвинения в господдержке допинга"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте. По его словам, этот шаг важен.

- Я встречался с Маклареном, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20170904/1125252967.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Boooom

А Макларен об этом слышал?

16:50

Khimdin

Смирнов не может не вызывать уважения! По сравнению с нынешним поколением спортивных управленцев и чиновников -он просто Глыба! Жаль, что уже в возрасте, ибо в дальнейшем отсутствие дипломатов такого уровня на международной спортивной арене от нашей страны скажется очень плачевно, что мы уже имели честь наблюдать...

16:42

Haiaxi

Теперь можно на него в суд подавать

16:22

30 лет за ЦСКА!

ЧМОКе привет :-DDD

16:10

shpasic

а кому-нибудь ещё Макларен от этом сказал?

16:08