Виталий Смирнов: "Макларен снял обвинения в господдержке допинга"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте. По его словам, этот шаг важен.

- Я встречался с Маклареном, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно.