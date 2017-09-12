Виталий Мутко: "Никогда не согласимся с обвинениями в господдержке допинга"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что в стране идет процесс перестройки антидопинговой системы. По его словам, этот процесс должен быть завершен так, чтобы ответственность несла не только российская сторона, но и ВАДА.

- То, что этот человек (экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. - Прим. "СЭ") сам нарушал все каноны, регламенты, стандарты ВАДА, мы с этим согласились. И этого человека уволили, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Мы перестраиваем систему, но она должна быть так перестроена, чтобы ответственность лежала также и на ВАДА. Оно и до этого должно было нести ответственность за этого господина, ибо оно его лицензировало и выдавало ему право на работу. Оно его контролировало, и вдруг сегодня государство виновато. В этом, в главном, мы никогда не соглашались и не согласимся с господином Маклареном (независимым экспертом ВАДА. - Прим. "СЭ"), что есть какая-то государственная программа.

Нет, это злоупотребления, которые были в РУСАДА и в лаборатории. Мы с этим согласились. И все причастные к этому люди уволены. Сейчас по другим лекалам люди принимаются в эти организации. Надо эту историю закрыть и прекратить обвинять весь российский спорт, потому что мы два года находимся под контролем международных спортивных организаций, результаты наши не падают, а количество нарушений антидопинговых правил не растет.