Виталий Мутко: "Хочется, чтобы ВАДА понимало, что Россия выполняет все его требования"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил о желании, чтобы у Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было понимание, что российская сторона выполняет все выдвинутые ВАДА требования и критерии. В четверг в Монреале прошло заседание совета учредителей ВАДА. По словам заместителя генерального директора агентства Роба Келера, РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта – уход с поста главы наблюдательного совета РУСАДА Елены Исинбаевой, доступ к "закрытым" городам, допуск к биологическим паспортам атлетов (ABP), установление правил, которые предполагают отсутствие конфликта интересов.

– Мы готовы на это пойти (чтобы глава набсовета РУСАДА был независим соответственно принципам ВАДА), но ведь мы и до этого не вмешивались в деятельность этой организации (РУСАДА) никогда, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Она была поражена в правах, и виноватым признали чуть ли не государство. Первую организацию мы создали по рекомендациям ВАДА, ориентируясь на норвежскую антидопинговую организацию. Сейчас – на британскую. Мы хотим, чтобы у коллег из ВАДА было понимание, что сегодня Россия выполняет все критерии и требования.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления