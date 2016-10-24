Валентин Балахничев: "Награждение Степановых увеличит число конфликтов в спортивной среде"

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев раскритиковал решение МОК наградить Юлию и Виталия Степанова за содействие в борьбе с допингом. Супруги выступили основными информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. Сегодня они встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

- Мы по-разному подходим к людям, которые провоцируют, делают съемки скрытой камерой, обвиняют своих коллег, лгут об их якобы имевших место нарушениях, - цитирует ТАСС Балахничева. - В ВАДА по-прежнему существует определенная политика применения таких приемов в защите, и я не могу ее осуждать. А именно - поиск агентов, которые работают под прикрытием, собирают информацию, отдают все органам, которые их нанимают.

В целом, я отношусь негативно к тому, что произошло, - отметил Балахничев. - Это увеличит количество конфликтов в спортивной среде и степень недоверия и, как итог, конечно, будет очень много противоречивых и необоснованных обвинений как в адрес российских, так и зарубежных спортсменов. Но я не могу осуждать эту схему, потому что она принята и одобрена этими организациями, и она работает. Я не в состоянии вести войну против того, что произошло.