ВАДА в декабре проведет аудит РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проведет аудиторскую проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА), информирует пресс-служба организации.

Ранее комитет соответствия ВАДА рекомендовал исполкому восстановить в правах РУСАДА на заседании 20 сентября. Недавно стало известно, что ВАДА решило изменить пункты "дорожной карты", которые необходимо выполнить российской стороне для восстановления РУСАДА. До этого сообщалось, что России для восстановления РУСАДА остается признать выводы доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, а также предоставить ВАДА доступ к опечатанным пробам Московской лаборатории.

Впоследствии данные требования были смягчены: признание доклада Макларена было заменено на признание выводов работы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмидта, основанной на докладе Макларена, а доступ нужно предоставить только к подозрительным пробам. ВАДА проведет последующий РУСАДА в соответствии с "дорожной картой" 11-12 декабря 2018 года.

Некоторые международные федерации высказывались против восстановления РУСАДА в правах. Не поддерживают это решение информатор ВАДА Григорий Родченков и журналист Хайо Зеппельт. Напомним, на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане россияне выступали в качестве нейтральных спортсменов. Также в легкой атлетике российские спортсмены могут выступать только как нейтральные атлеты.